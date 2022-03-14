У Мінфіні дали повоєнні прогнози для української економіки

У Мінфіні України заявили, що курс гривні зафіксований і стабільний, проте через війну Україна може втратити третину економіки. Про це сказав голова відомства Сергій Марченко в інтерв'ю Forbes.

"Ми зафіксували курс гривні, він стабільний. Думаю, ми його збережемо ", – заявив Марченко.

Також він закликав до відновлення роботи регіонів, де не ведуться бойові дії.

"Закликаю весь бізнес, де немає бойових дій, відкриватися та працювати. Дуже важливо, щоб економіка країни продовжувала працювати" , - додав чиновник.

Марченко також вважає, що внаслідок війни з Росією Україна може втратити третину економіки. За його словами, на 10 областей, у яких йдуть бойові дії, припадає приблизно половина ВВП країни.

"Найважливіша ділянка – Харків, Київ та Маріуполь, які вносили дуже суттєвий внесок у ВВП. Багато логістичних ланцюжків повністю розірвані, багато підприємств знищено фізично, деякі не можуть працювати в режимі війни, багато працівників просто поїхали. Міністерство економіки вважало, що втрати становитимуть від третини до половини ВВП. За іншою оцінкою, йдеться про 500 млрд доларів" , - заявив глава Мінфіну.

Остаточну оцінку втрат можна буде встановити лише після війни. Також міністр зазначив, що бюджетні витрати стали величезними, а доходи різко знизилися.