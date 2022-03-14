Парламент Естонії офіційно закликав закрити українське небо

Парламент Естонської Республіки ухвалив рішення щодо заклику до країн-членів Організації Об‘єднаних Націй про закриття неба над Україною.﻿ Про це заявив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, повідомляє Укрiнформ.

"Парламент Естонської Республіки ухвалив рішення із закликом до країн-членів ООН про закриття неба України від російського агресора. Це перше рішення від парламенту країни, яка входить до ЄС та НАТО. Першим бути складно, відповідально та почесно" , – зазначив спікер українського парламенту у Фейсбуці.

Він подякував спікерові естонського парламенту Юрі Ратасу та всім депутатам за сміливість і відданість Україні.

Стефанчук зауважив, що відповідне рішення має стати прикладом рішучості для інших парламентів світу. "Адже парламентарі - це представники народу, а народи світу вимагають рішучих дій по встановленню миру та закриття неба над Україною", – додав Голова ВР.

Він висловив сподівання, що небо над Українською державою знову стане для українців джерелом світла і тепла, а не смертей і руйнувань, які несе Росія.