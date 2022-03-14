У МВС повідомили про ворожі втрати у Маріуполі

У Маріуполі за добу бійці окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України знищили бронеавтомобіль підвищеної захищеності "Тайфун", 4 БТРи, 2 ББМ "Рись", а також багато ворожої піхоти, у тому числі 17 спецпризначенців гру Росії. Про це поінформувало Міністерство внутрішніх справ України, повідомляє Укрiнформ.

"Бої за український Маріуполь продовжуються, незважаючи на те, що місто знаходиться в облозі. Захисники міста продовжують битву за кожного містянина, незважаючи на те, що ворог намагається захопити місто" , - ідеться в Телеграм-повідомленні.