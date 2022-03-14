Росія планує накласти заборону на експорт зернових

Російська Федерація планує запровадити заборону на експорт пшениці, жита, меслини (суміш пшениці й жита), ячменю та кукурудзи, повідомляє Укрінформ.

Як передає Інтерфакс, Міністерство сільського господарства РФ спільно з Міністерством промисловості та торгівлі підготувало проєкт постанови уряду про "тимчасову заборону" з 15 березня до 30 червня на вивезення з Росії основних зернових культур.

Раніше український Кабмін ухвалив постанову, якою визначена фінпідтримка для аграріїв на період воєнного стану. Вона надаватиметься виключно малим/середнім виробникам з оборотом не більше 20 млн євро на рік, що є еквівалентом підприємства, яке обробляє до 10 000 г.