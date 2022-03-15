Створено чат-бот для юридичної допомоги бізнесу та громадянам

В Україні створили чат-бот для юридичної допомоги бізнесу та громадянам, повідомляє UBR.

Адвокати консультуватимуть українців з питань міграції та мобілізації, а бізнес – щодо форс-мажору та конфіскацій.

Українські адвокати створили чат-бот для надання громадянам та юридичним особам юридичної допомоги в умовах воєнного стану в Україні. Адвокати оперативно консультуватимуть тих, хто потребує з різних питань. Про це повідомляє Асоціація адвокатів України.

Звичайні українці можуть скористатися консультацією з питань мобілізації, міграції та статусу біженця, відшкодування збитків та скоєння злочинів. Бізнес може отримати роз'яснення щодо форс-мажору, трудових відносин, конфіскації майна, обмеження безготівкових розрахунків у банках, розірвання зв'язків із контрагентами з Росії, перенесення бізнесу та інше.