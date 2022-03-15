У НБУ розповіли про обмеження на зняття готівки та обмін валют

У Нацбанку розповіли обмеження на зняття готівки та обмін валют, повідомляє UBR.

Зняти гроші з картки можна як у банкоматах, так і на касах у магазинах з обмеженням до 100 тис. грн на день. Продавати валюту можна без обмежень, а купівля доларів та євро – заборонена.

Під час воєнного стану в Україні діє низка обмежень у фінансовому секторі. Вони, зокрема, стосуються зняття готівки та обміну валют. Про це повідомляє прес-центр Національного банку України.

Так, знімати гроші зі свого рахунку у гривні можна у розмірі не більше ніж 100 тис. грн на день. Зняти кошти з валютного рахунку можна у розмірі до 30 тис. грн на день в еквіваленті.

Винятками є громадяни, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором. Їм дозволено знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень у сумі.

Крім зняття грошей у банкоматах, українці можуть перевести в готівку карти в торгових мережах. Це можна зробити при розрахунку на касі в магазинах АТБ, "Сільпо", "Фора", Novus, Fozzu, на заправках ОККО, WOG, БРСМ, в аптеках "Доброго дня", "Оптових цін", "Біла ромашка" та ін.

При цьому можна отримати від 500 грн до 6000 грн.

Щодо обміну валют під час війни, то громадянам дозволено продати іноземну валюту у відкритих відділеннях банків, операторів поштового зв'язку, в обмінниках та через онлайн-банкінг. Обмеження на продаж відсутні.

Водночас покупка іноземної валюти поки що заборонена починаючи з 24 лютого. Винятками є території, які перебувають під загрозою окупації.