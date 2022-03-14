МВФ спрогнозував економічні втрати України через війну

Зниження ВВП України внаслідок агресивної війни, яку розв’язала проти неї Російська Федерація, може сягнути позначки «мінус» 10% у 2022 році, однак ці прогнози залежать від розвитку ситуації в Україні.﻿ Про це йдеться в останньому звіті МВФ по Україні, повідомляє Укрiнформ.

Зокрема, у документі прогнозується, що динаміка реального ВВП України становитиме «мінус» 10% у 2022 році – з урахуванням, що бойові дії в Україні не затягнуться на дуже тривалий період. Це вже з урахуванням отримання Україною екстреного фінансування МВФ у розмірі $1,4 мільярда.

Для порівняння, в «ковідний» 2020-й рік динаміка зростання реального ВВП України теж була негативною, на рівні «мінус» 4%, однак у 2021-му цей показник становив уже «плюс» 3,2%.

Крім того, зазначається, що обсяги виробництва в Україні внаслідок війни можуть зменшитися на 25-35%. Такий прогноз розрахований на основі реальних тенденцій, які спостерігалися в Іраку, Лівані, Сирії, Ємені та інших країнах, де точилися бойові дії.

Ще один важливий показник – дефіцит зовнішнього фінансування, за прогнозами Фонду, сягатиме $4,8 мільярда та може змінюватися в залежності від тривалості бойових дій.

У МВФ не прогнозують, яким може бути курс гривні стосовно американського долара або євро. Натомість у фонді позитивно оцінюють кроки уряду України, які він застосував для зменшення негативного впливу на національну валюту.

Очікується, що державний борг України у 2022 році зросте до 60% ВВП, адже відповіді потребуватимуть гуманітарна криза, а також реконструкція інфраструктури в Україні.

У МВФ також зауважили, що війна Росії проти України вже призвела до різкого зростання цін на енергоносії, що матиме негативний вплив на світову економіку. Крім того, постраждають продовольчі ринки. За оцінками МВФ, Росія також зазнає глибокої рецесії, прогнози Фонду по цьому питанню очікується оголосити наступного місяця.