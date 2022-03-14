Мер Миколаєва показав повідомлення від росіян із закликом здати місто

Російські загарбники в смс-повідомленні запропонували міському голові Миколаєва обговорити умови здачі міста, щоб, мовляв, «не доводити до гуманітарної катастрофи». Про це заявив сам міський голова Олександр Сєнкевич, продемонструвавши текст відповідного смс, повідомляє Укрiнформ.

«Моральний стан орків на дні. Воюють смс-ками. Але пропозиція в силі – здавайте техніку та у вас з‘явиться шанс залишитись живими» , – написав Сєнкевич у Фейсбуці.