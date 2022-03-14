ФРН виступила проти ембарго ЄС на енергоресурси РФ - Bloomberg

Німеччина виступає проти запровадження слідом за США та Великобританією заборони імпорту російських енергоносіїв.﻿ Про це заявив сьогодні журналістам у Брюсселі перед зустріччю міністрів фінансів країн єврозони голова німецького Мінфіну Крістіан Лінднер, повідомляє Новое время.

"Усі варіанти на столі, але ми маємо серйозно подумати, які заходи вплинуть на [російського диктатора Володимира] Путіна, а які можуть більше зашкодити нам самим. На мою думку, заборона не вплине на поточну ситуацію в Україні, як ми всі сподіваємося" , - сказав міністр Bloomberg.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, що бойкот російських енергоносіїв надто дорого обійдеться Німеччині і нанесе «глибокої економічної та соціальної шкоди».

"Йдеться про... перебої з поставками наступної зими, про економічний спад і високу інфляцію, про сотні тисяч людей, які втратять роботу, про людей, які ледве зможуть дозволити собі їздити на роботу, опалювати будинки або платити за електрику" , — відзначив Хабек.

За його словами, Берлін працює над тим, щоб до осені наступного року зробити економіку Німеччини незалежною від російського вугілля, а до кінця року від російської нафти, але не може розраховувати на відмову від імпорту російського природного газу найближчим часом.