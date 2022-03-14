Військові РФ поранили британського журналіста - Венедиктова

В Україні під час виконання редакційного завдання поранили британського журналіста, зараз він у лікарні з осколковим пораненням ніг. Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, повідомляє Укрiнформ.

"Осколковий перелом двох нижніх кінцівок - "русскомирный" діагноз, поставлений українськими лікарями британському журналісту. На даний момент журналіст перебуває у реанімації під наглядом лікарів. Трагедія відбулась сьогодні 2 години тому" , - написала вона у Фейсбуці.

Венедіктова акцентувала, зокрема, на тих воєнних злочинах, жертвами яких стали громадяни держав-партнерів. За її словами, питання чутливе, але вона розраховує на те, що "лідери цивілізованого світу таким чином скоріше наважаться на прийняття рішення про закриття неба".

"Розумію, що статистика з українських жертв, з різних причин, не підштовхує до прийняття важливих військово-політичних рішень. З жахом уявляю, якою може бути реакція зовнішнього світу на війну в Україні через деякий час - на жаль, так влаштований світ. Висновок - захистити себе зможемо тільки ми самі" , - наголосила Венедіктова.

Вона ще раз звернулася до партнерів:

"Громадянин вашої держави перебував на території України, виконуючи редакційне завдання. Його діагноз вказаний вище. Цей чоловік не був на військовому об’єкті, у які, зі слів офіційних осіб РФ, вони постійно цілять. Не будучи на військовому об‘єкті, він отримав серйозні поранення".

Венедіктова додала, що відомості про злочин внесені до ЄРДР і це провадження буде розслідуватися належним чином.