Fitch обвалило рейтинги 35 російських компаній та 20 регіонів

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило 28 російським компаніям довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті до рівня CC (дефолт є можливим), повідомляє Новое время.

Зниження рейтингу зачепило такі компанії: Газпром, Газпром нєфть, Татнєфть, Новатек, Лукойл, Башнєфть, Eurasia Drilling Co., Якутська паливно-енергетична компанія, Сєвєрсталь, НЛМК, Магнітогорський металургійний комбінат, Evraz, Металлоінвест, Норільський нікель, Nord Петропавловск, Алроса, ПАТ Кокс, СУЕК, Русал, ВСМПО-Авісма, Сібур, Казаньоргсинтез, ЄвроХім, Акрон, Уралкалій, ФосАгро.

Також Fitch знизило рейтинги семи російських компаній, пов’язаних з державою до рівня С (дефолт є неминучим) з рівня B (значною мірою спекулятивний рейтинг). До них увійшли Автодор, Пошта Росії, Дом.РФ, Роснано, РЖД, Федеральна пасажирська компанія, Связьінвестнєфтєхім.

В агентстві зазначили, що перегляд послідував за зниженням рейтингу Росії до рівня С.

У разі оголошення дефолту за суверенним боргом пов’язані з державою компанії також рано чи пізно заявлять про дефолт, вважають аналітики Fitch.

Крім того, Fitch знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті 20 російських регіонів до рівня C (дефолт є неминучим).

Зокрема, знижено рейтинги Москви, Санкт-Петербурга, Новосибірська, Московської області, Новосибірської області, Свердловської області, Нижегородської області, Кіровської області, Ярославської області, Челябінської області, Оренбурзької області, Липецької області, Ямало-Ненецького автономного округу, Красноярського краю, Алтайського краю, Ставропольського краю, республік Саха (Якутія), Марій Ел, Башкирія та Татарстан.

5 березня Fitch вже знижувало рейтинги 26 російських сировинних компаній та 32 російських банків.

Ще на початку березня довгостроковий рейтинг РФ в іноземній валюті знаходився, на думку агентства, на рівні ВВВ (хороша кредитоспроможність, низькі очікування кредитних ризиків).