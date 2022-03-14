Генштаб: кордон із Білоруссю посилюють білоруськими військовими

Не маючи успіхів, ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів авіацією, знищуючи об’єкти військової та цивільної інфраструктури, також російські війська посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС республіки Білорусь. Про це заявив Генеральний штаб Збройних сил України, повідомляє Укрiнформ.

«Враховуючи поточну ситуацію, загарбники посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС республіки Білорусь» , – інформує Генштаб у Фейсбуці.

Зазначається, що росіяни також роблять спроби захопити населені пункти в районі міста Ізюм. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

В Генштабі додали, що окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України, втім головна мета вторгнення не досягнута.

Зазначається, що на більшості напрямків, при спробі просунутись вперед, противник зіштовхується з опором Збройних сил України та громадянським спротивом місцевого населення.

«Отримуючи відсіч і зазнаючи втрат, окупаційні війська все частіше змушені переходити до оборони та здаватися у полон Українським захисникам» , – наголошують в Генштабі.

У Генштабі закликали довіряти тільки перевіреним джерелам інформації, зберігати спокій та вірити в Збройні сили України.