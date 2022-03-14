В ОВА Рівне назвали число жертв ракетних ударів по телевежі

Від удару ракет у телевежу біля Рівного загинули дев'ять осіб. Про це розповів на брифінгу начальник Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль, повідомляє Укрiнформ.

«Сьогодні вранці, 14 березня, дві ракети окупантів влучили у телевежу та адміністративне приміщення біля Рівного. Станом на 18:00 маємо 9 загиблих та 9 поранених. Під завалами телевежі в Антополі ще знаходяться люди» , – наголосив Коваль.

Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетних ударів. До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 15 одиниць спеціальної техніки ДСНС та 90 осіб особового складу рятувальників.

Як повідомлялося, через руйнування телевежі, що сталося внаслідок ворожого авіаудару, на Рівненщині не працює теле- та радіомовлення.