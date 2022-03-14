ЄС схвалив новий пакет антиросійських санкцій
Євросоюз погодив четвертий пакет антиросійських санкцій. У санкційний список увійдуть фізичні і юридичні особи, обмеження торкнуться кількох секторів російської економіки. Про це 14 березня повідомило французьке представництво в ЄС, повідомляє Корреспондент.
"Комітет постійних представників країн ЄС у координації з міжнародними партнерами погодив четвертий пакет санкцій, який спрямований проти фізичних і юридичних осіб, причетних до агресії проти України, а також низки секторів російської економіки", - йдеться у Twitter-повідомленні.
Документ буде опубліковано найближчим часом. Які обмеження можуть увійти до четвертого пакета санкцій:
- для Росії скасують режим найбільшого сприяння торгівлі (раніше таку ж міру запровадили США)
- буде продовжено тиск на російську еліту
- будуть введені заходи, які не дозволять Росії і її еліті використовувати криптоактиви для обходу санкцій
- буде введено заборону на ввезення в Росію предметів розкоші
- буде заборонено імпорт із Росії ключових товарів у чорній металургії
Сьогодні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що розповіла президентові України Володимиру Зеленському про четвертий пакет санкцій проти Росії.
"Війна Путіна з кожним днем стає дедалі жорстокішою. Я щойно поінформувала президента Зеленського про четвертий пакет санкцій. ЄС з українським народом. Ми підтримуємо їх пакетом макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро і гуманітарною допомогою у розмірі 500 млн євро", - написала фон дер Ляєн у Twitter.