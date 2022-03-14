ЄС схвалив новий пакет антиросійських санкцій

Євросоюз погодив четвертий пакет антиросійських санкцій. У санкційний список увійдуть фізичні і юридичні особи, обмеження торкнуться кількох секторів російської економіки. Про це 14 березня повідомило французьке представництво в ЄС, повідомляє Корреспондент.

"Комітет постійних представників країн ЄС у координації з міжнародними партнерами погодив четвертий пакет санкцій, який спрямований проти фізичних і юридичних осіб, причетних до агресії проти України, а також низки секторів російської економіки" , - йдеться у Twitter-повідомленні.

Документ буде опубліковано найближчим часом. Які обмеження можуть увійти до четвертого пакета санкцій:

для Росії скасують режим найбільшого сприяння торгівлі (раніше таку ж міру запровадили США)

буде продовжено тиск на російську еліту

будуть введені заходи, які не дозволять Росії і її еліті використовувати криптоактиви для обходу санкцій

буде введено заборону на ввезення в Росію предметів розкоші

буде заборонено імпорт із Росії ключових товарів у чорній металургії

Сьогодні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що розповіла президентові України Володимиру Зеленському про четвертий пакет санкцій проти Росії.

"Війна Путіна з кожним днем ​​стає дедалі жорстокішою. ​​Я щойно поінформувала президента Зеленського про четвертий пакет санкцій. ЄС з українським народом. Ми підтримуємо їх пакетом макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро і гуманітарною допомогою у розмірі 500 млн євро" , - написала фон дер Ляєн у Twitter.