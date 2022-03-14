Генсек ООН оцінив можливість ядерної війни
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що перспектива ядерного конфлікту знову стала можливою. Його виступ 14 березня транслювався на сайті організації, повідомляє Корреспондент.
"Підвищення рівня бойової готовності російських ядерних сил - подія, що леденить кров. Перспектива ядерного конфлікту, раніше немислима, тепер повернулася в область можливого. Безпека ядерних об'єктів також повинна бути збережена", - заявив Гутерреш журналістам.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що вважає блефом заяви російського президента Володимира Путіна про його готовність завдати удару ядерною зброєю, якщо Захід втрутиться у війну РФ проти України.