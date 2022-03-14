Китай погодився надати РФ військову допомогу - ЗМІ

Згідно з матеріалами британської газети Financial Times, Китай заявив про свою готовність надати військову допомогу Росії для підтримки у війні проти України. Про це виданню розповіли офіційні джерела, які знайомі із перебігом переговорів, повідомляє Корреспондент.

Водночас зазначається, що у своїх повідомленнях, які Держдеп направив союзникам у Європі та Азії, не повідомлялося про те, чи Китай подав сигнал про те, що він допоможе Росії в майбутньому, чи вже почав надавати військову підтримку. Вони також не сказали, у який момент конфлікту Пекін був відкритий для пропозиції допомоги.

Британське агентство Reuters з посиланням на американського чиновника на умовах анонімності повідомляє, що США сьогодні поінформували союзників по НАТО та кілька азійських країн, що Китай висловив готовність надати військову та економічну допомогу Росії для підтримки її нападу на Україну.

При цьому джерело Reuters повідомило, що Пекін, як очікується, публічно заперечуватиме факт подібних переговорів з Росією та свої плани допомогти їй.

Раніше про те, що Росія запросила у Китаю допомогу в її авантюрі проти України, писала газета New York Times. Китай і Росія інформацію про подібне прохання категорично відкидають. На додаток, у Пекіні офіційно виступають за якнайшвидше завершення війни.

Пізніше в Білому домі заявили, що 14 березня попередять китайських дипломатів про можливу міжнародну ізоляцію, яка чекає на Китай, якщо він підтримуватиме агресію Росію проти України.