РФ анонсувала удари по оборонним підприємствам України

14 березня Міноборони Росії анонсувало нові удари по підприємствах оборонно-промислового комплексу України та по "місцях знаходження іноземних найманців", повідомляє Корреспондент.

Окупанти заявляють, що українські Збройні сили нібито завдали удару "тактичною ракетою Точка-У з касетним боєприпасом" по Донецьку. При цьому в Міноборони України кажуть, що ракета, яка 14 березня вранці вдарила по Донецьку, однозначно російська.

"У відповідь на ці дії Збройні сили Російської Федерації вживуть оперативних заходів задля виведення з ладу підприємств оборонно-промислового комплексу України, які здійснюють виробництво, ремонт і відновлення озброєнь, які націоналісти використовують для скоєння військових злочинів" , - заявив речник МО РФ Ігор Конашенков.

У Міноборони РФ також заявили, що будуть нещадно завдавати ударів по "місцях розташування іноземних найманців".