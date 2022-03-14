Співробітниця Першого каналу увірвалася в ефір з антивоєнним закликом

Увечері 14 березня у прямому ефірі російського Першого каналу вийшла дівчина із закликом зупинити війну Росії проти України. Її вже затримали, повідомляє Новое время.

На опублікованих кадрах у мережі видно, як ведуча розповідає про останні новини. Раптом позаду неї вибігає дівчина з плакатом «Ні війні! Зупиніть війну! Не вірте пропаганді, тут вам брешуть». Дівчина також вигукувала "Зупиніть війну". За кілька хвилин режисери швидко включили сюжет, обірвавши слова ведучої, проте дівчину з плакатом якийсь час було ще чутно.

За інформацією джерел ТАСС, жінці, яка увірвалася в ефір програми Время, загрожує адміністративна справа. Її вже затримали.

Дівчина є редактором Першого каналу. Перед цією акцією вона записала відеозвернення із закликом припинити війну.

«Те, що зараз відбувається в Україні — це злочин. І Росія — країна-агресор. І відповідальність за цей злочин лежить лише на совісті однієї людини. І ця людина — Володимир Путін» , — заявила вона.

Команда російського опозиціонера Олексія Навального готова сплатити штраф, який може отримати дівчина за цей вчинок.