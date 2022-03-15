Китайські акції в Гонконгу рекордно впали

Китайські акції, що котируються в Гонконгу, пережили найгірший день з часів світової фінансової кризи через побоювання щодо готовності Китаю надати військову допомогу Росії, повідомляє Економічна правда.

Так індекс Hang Seng China Enterprises закрився з падінням на 7,2%, що стало найбільшим падінням з листопада 2008 року, пише Bloomberg. Індекс Hang Sang Tech упав на 11%, що стало його найгіршим падінням з моменту запуску індикатора в липні 2020 року.

Нагадаємо, ﻿американські дипломати повідомили своїх союзників у Європі й Азії, що Китай висловив готовність надати військову допомогу Росії на тлі війни в Україні.

13 березня видання New York Times, посилаючись на джерела в американському уряді, повідомило, що Росія надіслала запит до Китаю про надання економічної та військової допомоги через труднощі у війні з Україною. У посольстві Китаю в США та в пресслужбі Кремля відхрестилися від цих заяв і заперечили, що Росія просила про будь-яку допомогу.

14 березня заплановані перемовини між представником Білого дому та високопосадовцем китайського уряду в Римі, на яких зокрема порушать питання західних санкцій проти Росії та війни в Україні.