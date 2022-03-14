ВСУ: На Чернігівщині знищено командний пункт росіян

Українські захисники знищили командний пункт військ РФ у Чернігівській області.﻿ Про це поінформувало Оперативне командування Північ, повідомляє Новое время.

"КП “Z” чернігівські оборонці помножили на нуль. Військові частини оперативного командування “Північ”, обороняючи Сіверщину, впевнено продовжують вичищати з української землі рашистську нечисть" , — йдеться у Facebook-повідомленні.

Зазначається, що українські сили знищили значну кількість живої сили окупантів та військової техніки РФ.