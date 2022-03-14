В Україні відзавтра запрацює міграційна служба

В Україні з 15 березня у всіх регіонах України знову почне працювати міграційна служба.﻿ Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

В Україні відновлять роботу відділення міграційної служби в більшості регіонів країни. Прийматимуться заявки на оформлення закордонних паспортів.