В Україні відзавтра запрацює міграційна служба
В Україні з 15 березня у всіх регіонах України знову почне працювати міграційна служба. Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.
В Україні відновлять роботу відділення міграційної служби в більшості регіонів країни. Прийматимуться заявки на оформлення закордонних паспортів.
"З завтрашнього дня у всіх регіонах України запрацює міграційна служба. Яка буде приймати заявки на оформлення закордонних паспортів, продовження їх терміну, а також прийняли рішення уряду про вклеювання фотографій дітей в закордонні паспорти батьків, щоб можна було виїжджати за кордон. Ці послуги будуть відновлені", - повідомив Монастирський в ефірі UAразом..