Світовий банк виділить Україні ще $200 млн

Україна додатково отримає від Світового банку 200 мільйонів доларів на тлі російської агресії. Про це йдеться у пресрелізі організації, повідомляє Укрiнформ.

Як зазначається, ці кошти призначені для підтримки соціального забезпечення вразливих категорій населення. При цьому загальна сума підтримки Світового банку для України вже перевищує 925 мільйонів доларів.

«Війна продовжує призводити до серйозних людських втрат та створює дефіцит фінансування, що ставить під загрозу здатність уразливих груп людей в Україні задовольняти основні потреби. Ця швидка підтримка допоможе подолати цей дефіцит під час нестабільності, коли ми працюємо над ширшими зусиллями щодо підтримки України та регіону» , – сказав президент СБ Девід Малпасс.

Минулого тижня Світовий банк схвалив 723 мільйони доларів у вигляді позик і грантів для України.