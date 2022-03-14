Прокуратура: через ворожі обстріли у Чернігові загинули 10 людей

Прокуратура відкрила справу за фактом чергового обстрілу міста Чернігова, внаслідок якого загинули щонайменше 10 людей. Про це інформує Офіс генерального прокурора, повідомляє Укрiнформ.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов'язаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

"За даними слідства, 14 березня російські загарбники в черговий раз обстріляли житлові будинки та інфраструктуру міста Чернігова. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів загинули 10 людей" , - йдеться у Телеграм-повідомленні.

Зазначається, що важкою артилерією збройних сил РФ пошкоджено будівлю Національного університету "Чернігівська Політехніка", ринок "Привокзальний", оптово-роздрібну базу, кілька житлових будинків, насосну станцію комунального підприємства "Чернігівводоканал", адміністративну будівлю акціонерного товариства "Чернігівгаз" транспортні засоби.