Російські військові масово відмовляються воювати в Україні - ЗМІ

Військовослужбовці ЗС РФ, які воювали в Україні та вижили, масово відмовляються повертатися в зони бойових дій. Про це пише інформагентство Guildhall, повідомляє Корреспондент.

"У розпорядження інформаційного агентства Guildhall перевірене джерело передало фотографії рапортів російських військовослужбовців, які воювали в Україні і повернулися в місця дислокації. Військові з Росії, які вижили в Україні, масово пишуть рапорти про відмову повертатися в зони бойових дій" , - інформує видання.

Редакція отримала рапорти військовослужбовців 41 А ЦВО з РФ, які у повному складі прибули в Україну. Серед причин відмови солдати вказують на небажання використовуватися як "гарматне м'ясо", нероз'яснення причин військової операції в Україні, відсутність технічного забезпечення та зв'язку з командуванням тощо.

Зокрема, сержант Мірапов Сапар Мерданович у рапорті командиру військової частини № 61899 вказує: "(...) цим доповідаю, що вважаю за неможливе своє повторне відбуття через погану організацію, відсутність зв'язку, технічного забезпечення. Приїхав, не розуміючи, навіщо я там потрібен, без пояснення завдання. Я не хочу бути гарматним м'ясом".

Командир 2-го відділення 3-го взводу мотострілецької роти молодший сержант Пугачов Олександр Олексійович повідомляє командиру 3-го мотострілецького батальйону, що "(…) відмовляється повторно брати участь у бойових діях в Україні внаслідок відсутності матеріально-технічного забезпечення, відсутності координації дій, будь-якого зв'язку в підрозділі та з командуванням".

Також командир 2-го мотострілецького взводу 9-ї мотострілецької роти лейтенант Єгоров вказує, що "(…) від самого початку ми зіткнулися з обманом і приховуванням справжніх цілей та завдань, що стоять перед нами. Під різними і нікому незрозумілими "навчаннями" і "навчально-бойовими завданнями" малися на увазі зовсім інші заходи (…) Переходячи кордон України, ми повністю дискредитували себе в очах як світової, так і слов'янської спільноти. З цього моменту наші дії мали окупаційний характер, що явно виражалося в діях мирного населення(…)".

За інформацією іншого джерела Guildhall в українському уряді, у зв'язку з відмовою окремих посадових осіб офіцерського складу з РФ, у тому числі заступників 76-ї десантно-штурмової дивізії (Псков) ПДВ, виконувати наказ про ведення бойових дій на території України органами військової поліції з РФ було затримано чотирьох військовослужбовців зазначеної дивізії.

Раніше повідомлялося, що військові РФ відмовляються їхати в Україну. Російські підрозділи зазнають втрат, але перегруповують війська і намагаються вести наступальні дії