У США допускають абсолютне ембарго на торгівлю з РФ

У рамках нових санкцій проти РФ США не відкидають можливості повного ембарго на торгівлю з Росією. Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо, повідомляє Корреспондент.

Як передає CNBC, за словами Адейемо, США "все ще розглядають повне торгове ембарго та блокування доступу РФ до міжнародних водних шляхів".

Також США обговорюють заборону на імпорт з Росії нікелю, урану та титану, а також заборону на "криптоактиви російських структур", додав Адейемо.