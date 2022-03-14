ООН виділяє Україні додатково $40 млн
ООН виділяє Україні додаткові 40 млн доларів. Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє Корреспондент.
"Сьогодні я оголошую, що ООН виділить додаткові 40 мільйонів доларів США з Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації, щоб збільшити життєво важливу допомогу, щоб охопити найуразливіші верстви населення. Це фінансування допоможе забезпечити критично важливі запаси їжі, води, ліків, а також надати грошову допомогу нужденним", - сказав Гутерріш.