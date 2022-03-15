Євросоюз припинив ліцензії десятків російських авіаперевізників

Агентство з авіаційної безпеки Євросоюзу (EASA) призупинило дію десятків ліцензій російських авіаперевізників через початок війни Росії проти України, повідомляє Новое время.

Зазначається, що ліцензії призупинені в тому числі на продукцію, запчастини та прилади, тренувальні центри тощо.

У рішенні йдеться, що "заборонено надавати технічну допомогу чи інші послуги, пов'язані з товарами та технологіями, придатними для використання в авіації чи космічній промисловості РФ" .

Зупинено дію всіх сертифікатів, включаючи сертифікати на продукти, частини та прилади, а також сертифікати для організацій та тренувальних пристроїв для імітації польотів, якщо власник сертифікату знаходиться або проживає у Росії.

До списку потрапили, зокрема, компанії Аерофлот, S7, Волга-Дніпро, Уральські авіалінії, Азур та інші.

EASA також припинила дію своїх сертифікатів придатності для третіх країн для 43 російських авіаперевізників.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз, США, Канада та деякі інші країни закрили небо для російських літаків. Країна-агресор у відповідь закрила повітряний простір для авіакомпаній інших країн.