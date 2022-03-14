Запорізька ОВА: викраденого мера Мелітополя вивезли Луганськ

Викрадений російськими загарбниками міський голова Мелітополя Іван Федоров, за наявною інформацією, перебуває в окупованому Луганську. Про це йдеться в заяві Запорізької обласної військової адміністрації, повідомляє Укрiнформ.

"За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров знаходиться в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм" , - інформує ОВА в Телеграм.

За інформацією ОВА, доля міського голови Дніпрорудного Євгена Матвєєва, який також перебуває в полоні, наразі невідома.