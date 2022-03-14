Зеленський: за 19 днів РФ отримала вбитих більше, ніж за дві війни в Чечні
Росія зазнала великих втрат в Україні. Убитих військових більше, ніж за дві війни в Чечні, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
"Вже скоро кількість збитих російських вертольотів досягне сотні одиниць. Бойових літаків вони вже втратили 80. Сотні танків. Тисячі інших одиниць техніки. За дев'ятнадцять днів російська армія втратила більше, ніж за дві криваві і багаторічні війни в Чечні", - сказав Зеленський.