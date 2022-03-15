Зеленський про злочини РФ: весь світ бачить, що відбувається
Відповідальність за злочини несуть російські військові. Покарання буде неминуче, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Про це у своєму відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський.
"Відповідальність за військові злочини лежить на російських військових. За гуманітарну катастрофу відповідальність неминуча. Весь світ бачить, що відбувається в Маріуполі, Харкові, Гостомелі, Охтирці, Ірпені. Наші партнери поінформовані про злочини окупантів проти мирних людей та місцевого самоврядування в областях. За це буде відповідь обов'язково", - заявив Зеленський.