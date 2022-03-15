Байден: дамо Україні зброю, гроші та продукти для захисту від РФ
Президент США Джо Байден пообіцяв Україні постачання зброї для захисту від російського вторгнення. Американський лідер також заявив про готовність прийняти українських біженців, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
Про це він заявив у Twitter.
"Ми подбаємо про те, щоб в України була зброя для захисту від вторгнення російських військ", - написав Байден.
За його словами, США відправлять Україні продукти, гроші і допомогу, щоб врятувати життя українців.
"Ми зустрінемо українських біженців з розпростертими обіймами", - додав американський лідер.
Нагадаємо, раніше радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван запевнив, що США не припинять постачати озброєння Україні навіть після погроз Росії.