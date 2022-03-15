Korean Air призупиняє пасажирські та вантажні рейси до Москви

Korean Air призупинить усі пасажирські та вантажні перевезення до Москви та Владивостока і назад до кінця квітня. Компанія посилається на «операційні проблеми та проблеми безпеки», повідомляє Новое время.

Вантажні рейси з проміжною посадкою в Москві включені у зупинку, пише CNN.

Korean Air заявила, що також змінює маршрут своїх рейсів, щоб уникнути повітряного простору Росії, посилаючись на «операційні проблеми та проблеми безпеки».

Рейси з Сеулу до Європи будуть перенаправлені через Китай, Казахстан та Туреччину, що збільшить час польоту на 2 години 45 хвилин.

Рейси зі східних районів Північної Америки до Сеула також будуть перенаправлені через Аляску та Тихий океан, що додасть до деяких рейсів близько двох годин.