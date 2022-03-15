Словаччина видворяє дипломатів РФ, Москва обіцяє відповісти
Словаччина ухвалила рішення про видворення трьох співробітників посольства Російської Федерації, повідомляє Українська правда.
"На основі оцінки словацьких спецслужб Словацька Республіка ухвалила рішення про видворення трьох співробітників посольства Російської Федерації в Словацькій Республіці за дії, які порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини. Зазначені особи повинні покинути територію Словацької Республіки протягом 72 годин", – заявили в МЗС Словаччини.
У МЗС Росії відреагували, заявивши, що такі дії не залишаться без відповіді.