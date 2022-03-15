Одеська ОВА: якщо висадиться десант РФ, побачить дно Чорного моря

Зберігається ризик висадки російського десанту на узбережжі Одеської області, але українські військовослужбовці готові до цього, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова обласної військової адміністрації Максим Марченко

"Наразі існує загроза висадки морського десанту на наше узбережжя. Але наші військовослужбовці готові до цього, і все, що побачить ворог, - це дно Чорного моря!" , – заявив він.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що росіяни планують висадити десант на території Одеси та Одеської області, щоб взяти під контроль ситуацію в Одесі.