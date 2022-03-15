Курс валют НБУ на 15 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 15 березня 2022 року

Курс долара залишається стабільним на рівні 29.25 за 1 долар.

Курс євро не змінився та залишається на рівні 33.17 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.64 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 39.74 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк не змінився і його курс склав 31.81 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого не змінився і становить 7.30 за 1 польський злотий.