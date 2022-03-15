Південна Корея надасть Україні військові та медичні товари

Південна Корея вирішила надати Україні нелетальні військові товари, такі як куленепробивні каски і ковдри, а також предмети медичного призначення, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це пише The Korea Herald.

Для допомоги України уряд Південної Кореї виділяє 1 мільярд вон (понад 800 тисяч доларів). Нашій країні передадуть намети, продукти харчування, готові до вживання продукти (сухі пайки), покривала і аптечки.

Минулого тижня Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що відхилило запит України на прохання в наданні летальної зброї.

Україна запросила гуманітарну і військову підтримку, включаючи, гвинтівки, протитанкові ракети та іншу зброю, у ряду інших країн.

Минулого місяця посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко звернувся за допомогою у зміцненні можливостей Києва в області кібербезпеки.