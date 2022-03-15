Guardian: Сі Цзіньпін і Путін сповнені рішучості покінчити з домінуванням США

Глава КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін налаштовані покінчити з глобальним домінуванням Америки на тлі війни РФ з Україною, повідомляє Новое время.

Про це пише The Guardian з посиланням на високопосадовця США.

Як зазначає видання, у Вашингтоні побоюються, що Пекін уже вирішив надати Росії економічну та фінансову підтримку в її війні з Україною та розглядає можливість відправлення військових вантажів, таких як бойові безпілотники.

Зазначається, що із зустрічі радника з національної безпеки США Джейка Саллівана зі своїм китайським колегою Яном Цзечі в Римі американці пішли з песимізмом щодо того, що китайський уряд передумає підтримувати Москву.

"Це проект Сі Цзіньпіна. Він повністю і принципово підтримує це більш тісне партнерство з Росією" , - сказав офіційний представник США.

За інформацією Guardian, хоча в нижніх ешелонах влади Китаю це викликає більше скептицизму, Сі Цзіньпіна та Путіна пов'язує їхня спільна думка про США як про деспотичну та свавільну країну, і вони, за словами джерела, сповнені рішучості покласти край періоду глобального домінування Сполучених Штатів.

Як пише видання, якщо Китай підтримає Росію в її протистоянні із Заходом, адміністрація президента США Джо Байдена переключить свою увагу на те, щоб переконати союзників, особливо в Європі, переглянути свої відносини з Пекіном. Салліван має прибути до Парижа 15 березня для переговорів із керівництвом Франції.