ДСНС: російські снаряди влучили у багатоповерхівку і приватний будинок в Києві

Російські війська завдали удару по десятиповерховому житловому будинку у Подільському районі Києва. Сталося загоряння з 1 по 5 поверхи. Також ворожий снаряд влучив у двоповерховий приватний будинок на Осокорках, повідомляє Українська правда.

Про це заявили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Влучання сталося 15 березня по вул. Мостицькій.

О 06:51 пожежу вдалося ліквідувати. Підрозділ ДСНС врятував 1 людину, яку госпіталізовано до лікарні.

Також 15 березня вранці у районі Осокорків по вул. Садовій внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в двоповерховий приватний житловий будинок з подальшим загорянням.

О 06:40 пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.