Пентагон: Росія запустила по Україні вже понад 900 ракет

З початку війни росіяни запустили територією України понад 900 ракет різних типів та розмірів. Про це заявляє високопосадовець Пентагону, повідомляє Ліга.net.

Він зазначив, що російські війська посилюють ведення вогню по Маріуполі, Києву, Харкову, Чернігову та іншим населеним пунктам України з метою їх підпорядкування, і роблять це зараз із ще більшим насильством. При цьому вогневі удари стають невиборними.

За словами чиновника, за останні кілька днів російські сили не досягли значного прогресу:

"Майже всі досягнення Росії залишаються в безвиході."

Тим часом, зазначив він, українці завдають ефективних ударів по російській бронетехніці, літакам, логістиці та засобам забезпечення.

Крім того, сказав представник Пентагону, попри наявність більшої кількості літаків та велику кількість вильотів, росіяни не досягли загальної переваги у повітрі, а Україна ефективно використовує зенітно-ракетні комплекси.

Чиновник наголосив, що українські сили також вміло використовують безпілотні літальні апарати для самооборони:

"Ми вважаємо, що вони все ще є значна частина їх запасів."

За словами чиновника, США та союзники зв'язалися з високопоставленими українськими військовими, щоб оцінити їхні додаткові потреби у сфері безпеки.

Коментуючи удар по Яворівському полігону, він сказав, що американців там не було.