ОДА: На Сумщині відкриють кілька коридорів для евакуації
Сьогодні, 15 березня, у Сумській області відкриють нові евакуаційні коридори. Евакуація розпочнеться о 9 ранку та триватиме до 21:00, повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Так, на сьогодні погоджено зелені коридори з міст Суми, Конотоп, Шостка, Тростянець, Лебедин.
НАПРЯМКИ РУХУ:
Тростянець - Лубни (Тростянець, Суми (по об'їзній навколо міста), Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
Частково на автобусах та на особистому транспорті.
Час виїзду колони: 9:00.
Також додаткові автобуси виїдуть з м. Лохвиця, їх час відправлення буде оголошено згодом!
Суми - Лубни (Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.
Час збору буде уточнено згодом, попередньо - 13:00.
Час початку руху першої колони - 9:00.
Лебедин - Лубни (ВОРОЖБА (Лебединська громада) - Бишкинь - Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Час виїзду колони: 9:00
Конотоп - Лубни (Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Час виїзду колони: 9:00
Місце: площа перед міськрадою
Шостка - Лубни (Шостка, Кролевець, Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Шостка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Час виїзду колони: 9:00
Місце: площа перед міськрадою