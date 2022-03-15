ОДА: На Сумщині відкриють кілька коридорів для евакуації

Сьогодні, 15 березня, у Сумській області відкриють нові евакуаційні коридори. Евакуація розпочнеться о 9 ранку та триватиме до 21:00, повідомив﻿ голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Так, на сьогодні погоджено зелені коридори з міст Суми, Конотоп, Шостка, Тростянець, Лебедин.

НАПРЯМКИ РУХУ:

Тростянець - Лубни (Тростянець, Суми (по об'їзній навколо міста), Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Час виїзду колони: 9:00.

Також додаткові автобуси виїдуть з м. Лохвиця, їх час відправлення буде оголошено згодом!

Суми - Лубни (Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

Час збору буде уточнено згодом, попередньо - 13:00.

Час початку руху першої колони - 9:00.

Лебедин - Лубни (ВОРОЖБА (Лебединська громада) - Бишкинь - Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Час виїзду колони: 9:00

Конотоп - Лубни (Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Час виїзду колони: 9:00

Місце: площа перед міськрадою

Шостка - Лубни (Шостка, Кролевець, Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Шостка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Час виїзду колони: 9:00

Місце: площа перед міськрадою