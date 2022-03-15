ОДА: Росіяни обстріляли Харківщину "Іскандерами"

Збройні сили України не пускають російське військо до Харкова та проводять контрнаступальні операції на території області﻿. Про це заявив голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Ділова столиця.

За його інформацією, окупанти продовжують обстрілювати житлові масиви Харкова, знищують історичний центр. Тривають обстріли в Чугуєві, Ізюмі, Дергачах.

14 березня регіон обстріляли, зокрема, "Іскандерами", додав посадовець.

"Ворог наносив удари в тому числі ракетними комплексами "Іскандер". За інформацією Штабу оборони, атакував із території Росії" , — зазначив Синєгубов.

Він попросив харків'ян не нехтувати сигналами тривоги та, почувши сирену, одразу ховатися в укриття.

"Ми всі поступово звикаємо до вибухів, із приходом весни починаємо частіше виходити на вулицю. Але ворог цинічно атакує цивільну інфраструктуру. Не втрачайте пильності" , — каже голова ХОДА.

Громадян також просять одразу повідомляти поліцію про підозрілих осіб, випадки мародерства та інших порушень.