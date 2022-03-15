ОДА: Росіяни обстріляли Харківщину "Іскандерами"
Збройні сили України не пускають російське військо до Харкова та проводять контрнаступальні операції на території області. Про це заявив голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Ділова столиця.
За його інформацією, окупанти продовжують обстрілювати житлові масиви Харкова, знищують історичний центр. Тривають обстріли в Чугуєві, Ізюмі, Дергачах.
14 березня регіон обстріляли, зокрема, "Іскандерами", додав посадовець.
"Ворог наносив удари в тому числі ракетними комплексами "Іскандер". За інформацією Штабу оборони, атакував із території Росії", — зазначив Синєгубов.
Він попросив харків'ян не нехтувати сигналами тривоги та, почувши сирену, одразу ховатися в укриття.
"Ми всі поступово звикаємо до вибухів, із приходом весни починаємо частіше виходити на вулицю. Але ворог цинічно атакує цивільну інфраструктуру. Не втрачайте пильності", — каже голова ХОДА.
Громадян також просять одразу повідомляти поліцію про підозрілих осіб, випадки мародерства та інших порушень.