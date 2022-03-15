Сервісні центри МВС відновлюють роботу

Робота буде відновлена лише у регіонах де не ведуться бойові дії. Перелік послуг буде дуже обмеженим, повідомляє 24 Канал.

Тому сервісні центри МВС під час воєнного стану все одно надаватимуть послуги громадянам на безпечних територіях, де не ведуться активні бойові дії.

Графік роботи буде приблизно з 09:00 до 18:00. Він може бути продовжений, залежно від комендантської години.

Детальніше про послуги: