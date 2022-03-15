Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції метро "Лук’янівська"
У результаті обстрілу Києва вибуховою хвилею було пошкоджено фасад будівлі станції метро «Лук'янівська» та службові приміщення, повідомляє пресслужба метро в Telegram.
Метрополітен працює у режимі перевезень. Під час руху поїзди не будуть зупинятись на цій станції.
Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть з 08:00 до 19:00.
Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.
Рух поїздів столичного метро 15 березня:
Рух по червоній лінії організовано від ст. «Шулявська» до ст. «Університет».
По синій лінії поїзди курсують по ст. «Героїв Дніпра» — ст. «Теремки».
Без зупинки на станціях: «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого».
Зелена лінія працює від ст. «Сирець» до ст. «Видубичі».
Без зупинки на станціях: «Лук'янівська», «Палац спорту», «Кловська», «Золоті ворота».
Також працює ділянка ст. «Славутич» — ст. «Червоний хутір».
Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.
Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.