Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції метро "Лук’янівська"

У результаті обстрілу Києва вибуховою хвилею було пошкоджено фасад будівлі станції метро «Лук'янівська» та службові приміщення, повідомляє﻿ пресслужба метро в Telegram.

Метрополітен працює у режимі перевезень. Під час руху поїзди не будуть зупинятись на цій станції.

t.me/kyivmetroalerts

Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть з 08:00 до 19:00.

Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.

Рух поїздів столичного метро 15 березня:﻿

Рух по червоній лінії організовано від ст. «Шулявська» до ст. «Університет».

По синій лінії поїзди курсують по ст. «Героїв Дніпра» — ст. «Теремки».

Без зупинки на станціях: «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого».

Зелена лінія працює від ст. «Сирець» до ст. «Видубичі».

Без зупинки на станціях: «Лук'янівська», «Палац спорту», «Кловська», «Золоті ворота».

Також працює ділянка ст. «Славутич» — ст. «Червоний хутір».

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.