У Міноборони Румунії прокоментували падіння безпілотника на своїй території

Міністр оборони Румунії Василе Дінку заявив, що дослідницько-інформаційний дрон, який вчора впав у Бистрицькому повіті Румунії, росіяни могли використати як елемент пропаганди, щоб викликати тривогу серед місцевих мешканців, повідомляє УНІАН.

Очільник оборонного відомства назвав дрон "іграшкою" і зауважив, що спершу сприйняв новину про його падіння як поганий жарт якогось авіамодельного клубу.

"Він радянського виробництва і на цей момент його не застосовують в армії, він був виведений з ужитку після 1989 року" , - розповів Василе Дінку.

Дрон дослідить спеціальна комісія. Перші висновки зроблять вже сьогодні.

"Максимум, що він може робити – збирати інформацію. Він не надто великий і дуже старий, його важко під'єднати до сучасних систем" , – уточнив Дінку.

Міністр зауважив, що дрон могли запустити у Карпатському регіоні, оскільки цей тип дронів не має великої автономності польоту.

Дінку не виключає, що цей інцидент може бути маневром Росії в гібридній війні, щоб викликати паніку у населення, відбити бажання сусідніх з Україною країн надавати допомогу та зламати солідарність між союзниками.