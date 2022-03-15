Міноборони опублікувало оперативні дані щодо втрат військ РФ
Міністерство оборони України опублікувало оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03 орієнтовно склали:
- особового складу понад 13 500 осіб,
- танків ‒ 404 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1279 од,
- артилерійських систем – 150 од,
- РСЗВ - 64 од,
- засоби ППО - 36 од,
- літаків – 81 од,
- гелікоптерів – 95 од,
- автомобільної техніки - 640 од,
- кораблі /катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.