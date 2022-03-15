Міноборони опублікувало оперативні дані щодо втрат військ РФ

Міноборони опублікувало оперативні дані щодо втрат військ РФ
Фото: Генштаб

Міністерство оборони України опублікувало оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03 орієнтовно склали:

  • особового складу понад 13 500 осіб,
  • танків ‒ 404 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1279 од,
  • артилерійських систем – 150 од,
  • РСЗВ - 64 од,
  • засоби ППО - 36 од,
  • літаків – 81 од,
  • гелікоптерів – 95 од,
  • автомобільної техніки - 640 од,
  • кораблі /катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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