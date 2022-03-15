Глава ОБСЄ назвав "тероризмом" удари РФ по мирних українцях

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що агресія Росії проти мирних жителів в Україні є "державним тероризмом", повідомляє Корреспондент.

Він наголосив, що російські війська застосовують зброю, заборонену міжнародними угодами.

"Це сумно, ганебно і рівносильно державному тероризму. Школи, лікарні та дитячі садки навмисно зазнають нападу із застосуванням зброї, забороненої на міжнародному рівні" , - зазначив глава ОБСЄ.

Він також уточнив, що Москва звинуватила його в упередженій реакції на конфлікт.

"У мене є тільки одна відповідь на такі звинувачення: неупередженість закінчується там, де починаються кричущі порушення міжнародного гуманітарного права" , - сказав Рау.

Глава ОБСЄ закликав Росію до діалогу для пошуку мирного вирішення збройного конфлікту, а також зазначив, що очікує від Москви виконання міжнародних зобов'язань.

За його словами, будь-яке стійке політичне рішення "має повністю поважати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України у її міжнародно визнаних кордонах".