Євробачення-2022: Україна все ж таки візьме участь у конкурсі
Незважаючи на триваючу війну з Росією, Україна все ж візьме участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2022".
Про це повідомила прес-служба українського комітету Євробачення.
"Наша сильна та неймовірна країна таки візьме участь у Євробаченні 2022! Незважаючи на бойові дії, гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ у безпечному місці, яке буде відправлено організаторам пісенного конкурсу, а у разі нашої перемоги над окупантами до травня, наша делегація вирушить до Італії і заспіває наживо на всю Європу!" – ідеться в повідомленні комітету.