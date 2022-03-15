Бужанський: Рябошапка представився багатодітним батьком, аби втекти з України
Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка представився багатодітним батьком на кордоні, намагаючись втекти з України. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Макс Бужанський, повідомляє Ділова столиця.
"Життя прекрасне і дивовижне. І іноді воно дає шанс стати Героєм. Останній шанс.
Саме такий шанс отримав щойно генеральний прокурор Рябошапка, залишений нами 2,5 години тому в момент безстрашної втечі з Батьківщини через кпп Косіно.
Відчайдушний захисник Вітчизни, як ми вже писали раніше, представився не лише Рябошапкою, а й батьком трьох дітей", – повідомив Бужанський.
За словами нардепа, Рябошапка не зміг "продемонструвати дітей", яких нібито супроводжував за кордон, і показати хоч якийсь документ, який підтверджує, що він їхній батько.
"Битих дві години прикордонники вивчали його з погляду атестації, після чого наш мужній багатодітний батько був примусово повернений у межі Вітчизни.
До речі, призовний вік дозволяє Руслану Георгійовичу командувати десантно-штурмовою бригадою бодай завтра!", — додав Бужанський.