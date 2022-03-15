Ціни на нафту впали до 2-тижневого мінімуму

Ціни на нафту у вівторок продовжили падіння, опустившись до 2-тижневого мінімуму, повідомляє Enkorr.

Переговори про припинення вогню між РФ та Україною послабили побоювання з приводу подальших перебоїв з поставками, а зростання кількості випадків захворювання COVID-19 у Китаї посилило побоювання щодо зниження попиту.

Вартість бареля травневої нафти Brent 15 березня до 7:30 за Києвом склала $101,78 (-4,79%). Барель квітневої нафти WTI торгувався за $98,03 (-4,83%). Попередні торги завершилися на рівні $106,9 і $103,01 відповідно.

Напередодні обидва еталони подешевшали більш ніж на 5%. При цьому Brent впала на 5,1%, а WTI – на 5,8%.

Інвестори скоротили оптимістичні ставки на нафту минулого тижня. Ціни зросли до багаторічних максимумів, економічні перспективи погіршилися, а надзвичайно висока волатильність зробила позиції щодо деривативів дорожчими.