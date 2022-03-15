Європу накриють "криваві" дощі

Європу накриють "криваві" дощі

Величезна кількість пилу і піску направляється в Європу із Сахари. Про великі концентрації повідомляють в основному Іспанія, Франція, а також Німеччина. Пил з найбільшої в світі пустелі забарвлює дощ у червоний колір, повідомляє УНІАН.

Німецькі метеорологи попереджають, що через величезну кількість пилу і дрібного піску із Сахари поверхні і дощ стають червоними.

"Це буде буквально кривавий дощ, один з найсильніших за останні роки", — попереджають німецькі метеорологи і кажуть, що опади очікуються вже сьогодні, 15 березня.

До Східної Європи це атмосферне явище добереться до ранку середи, але тут опади не матимуть такого інтенсивного забарвлення.

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